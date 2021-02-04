Смоленская молочная продукция может появиться на полках крупных торговых сетей. Фото: группа "Смоленская область" ВКонтакте.

Молочная продукция «Васьково» из Починковского района может появится в магазинах «Магнит» и «Дикси», сообщил губернатор Алексей Островский в соцсетях. Ассортимент товаров васьковского сельхозкооператива достаточно широк - он включает в себя молоко, сливочное масло, кефир, сметану и творог. Стоит отметить, что продукция этого бренда уже вошла в торговые сети «Лента» и «Линия».

- Хочу сказать, что для нас сегодня очень актуален вопрос «оттока» молока на переработку в другие регионы. Эта проблема, к сожалению, существует давно и характерна не только для Смоленщины. Чтобы остановить этот процесс, мы вводим новые меры поддержки для производителей молока, что уже приносит свои результаты – за прошлый год прирост объемов молока, которое «осталось» в регионе, составил 18%, - отметил губернатор Алексей Островский.

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