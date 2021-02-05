Вся коммунальная техника вышла на уборку Смоленска. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Вся смоленская техника вышла на уборку Смоленска от снега и наледи, сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Городские службы «СпецАвто» и «Дормостстрой» работают в усиленном режиме.

- Для того, чтобы не допустить образования наката, проводится сплошная обработка противогололёдными материалами, а после того, как песко-соляная смесь срабатывает, колонны техники производят сметание образовавшейся снежной каши с проезжей части к бордюрам для последующего формирования валов и вывоза снега, - рассказали в администрации.

Отмечается, что при необходимости городские службы обратятся за помощью в УГИБДД для сопровождения коммунальной техники на проблемных участках дорог.

Ранее на Смоленскую область обрушилась огромное количество осадков - снегопад шел целый день. В городе фиксировались много мелких аварий. Однако на уборку города от автомобилистов критики было мало - основные магистрали убирали своевременно.

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