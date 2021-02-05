Реставрация Громовой башни выходит на финишную прямую в Смоленске. Фото: пресс-служба ГТРК Смоленск.

В Смоленске реставрационные работы Громовой башни выходят на последний этап. Снять строительные леса планируют уже весной, тогда смоляне смогут оценить работу реставраторов, передаёт "ГТРК Смоленск".

Напомним, реставрация этого участка крепостной стены началась летом 2019 года. Тогда внутри башни еще работал музей. Однако и через год объект не открыли, а работы только набирали оборот и стали масштабнее.

- Были найдены пустоты, которые не были заполнены ни раствором, ни кирпичной кладкой. Вследствие чего потребовалось проводить дополнительные виды работ, - объяснил руководитель АВИПИК Алексей Меньшов.

В данный момент рабочие обновляют крышу на пряслах и куполе и перекладывают полы.

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