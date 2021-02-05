Ремонт Старой Смоленской дороги продолжится в 2021 году. Фото: СОГБУ "Смоленскавтодор".

Ремонт участков Старой Смоленской дороги проходит третий год подряд. В 2021 году в Кардымовском районе приведут в порядок 18,8 км дороги Смоленск-Вязьма-Зубцов. Еще два участка протяженностью 6,4 км отремонтируют в Вяземском районе.

Всего же в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области отремонтируют более 241 км региональных дорог.

Ранее "КП" писала, что из-за скользких дорог более 100 смолян ежедневно получают травмы. Зачастую за медицинской помощью обращаются дети и пожилые люди (подробнее).