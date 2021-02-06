Городские территории для благоустройства смогут выбрать смоляне. Фото: Иван ВИСЛОВ

Смоляне могут поучаствовать в интернет-голосованиях и выбрать общественные территории, детские и спортивные площадки, которые будут благоустроены в 2022-2024 годах. Опрос доступен на сайте администрации города, в социальных сетях и на площадке «Активный гражданин».

Голосование будет проходить до 10 февраля, так что у смолян есть еще 4 дня для того, чтобы определить места для детских и спортивных площадок и выбрать, какие общественные зоны будут благоустроены в первую очередь.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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