В 2020 году отчисления Смоленскэнерго в бюджеты разных уровней составили более 900 миллионов рублей. Фото: предоставлено рекламодателем.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» входит в число крупнейших и является ответственным, добросовестным налогоплательщиком Смоленской области. В 2020 году филиал отчислил в бюджеты разных уровней 902,9 млн рублей. В том числе в бюджет Смоленской области объем отчислений составил 449 млн рублей, из них 206,5 млн рублей - налог на доходы физических лиц, 109,8 млн рублей — налог на прибыль, 130 млн рублей — налог на имущество и 2,7 млн рублей — транспортный налог.

Одновременно за этот же период отчисления в бюджет в виде страховых взносов составили 453,6 млн рублей. В местный бюджет - 0,3 млн рублей в качестве земельного налога.

Налоговые платежи — свидетельство стабильной работы филиала. Выполнение обязательств Смоленскэнерго перед бюджетами различных уровней по уплате налогов и страховых взносов позволяет своевременно наполнять доходную часть регионального бюджета и в значительной степени способствует успешной реализации в Смоленской области экономических и социальных программ, что, в конечном итоге, сказывается на социально-экономическом развитии региона.

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