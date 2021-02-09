В Смоленске дизайнеры показали проект музейного комплекса в башне Бублейка. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

Международная школа дизайна архитектурно-исторической среды представила ещё один проект благоустройства крепостной стены. В этот раз показали обустройство музейного комплекса в башне Бублейка.

Предполагается, что главный вход в башню будет расположен в пристройке, вмещающей лестницу и лифт для маломобильных групп населения. На первом ярусе будет находиться гардеробная, комната охраны и касса, на втором - санузлы. Далее посетители попадут на 3-й ярус, откуда смогут спуститься ниже или подняться на четвертый ярус с буфетом, либо выйти на прясло, где башня Бублейка соединяется с башней Копытенской. Боевой ход прясла будет организован, как вернисаж для проведения выставок и размещения стендов.

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Ранее «КП» писала, что дизайнеры разработали ещё одну концепцию благоустройства Смоленской крепостной стены.