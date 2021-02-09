Уличное освещение обновят на 6 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".
На Смоленщине продолжается модернизация уличного освещения в городах и сельских поселениях, сообщают в пресс-службе администрации региона. Для этого Департамент экономического развития вместе с главами муниципалитетов заключают энергосервисные контракты.
За прошлый год было подписано десять таких документов. В этот раз контракты коснутся шести населенных пунктов: городов Гагарина и Десногорска, поселков городского типа Холм-Жирковский, Красный и Шумячи, а также сельских поселений в Рославльском районе.
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