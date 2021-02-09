Стоимость литра бензина выросла в Смоленске. Фото: из архива "КП".

Стоимость литра бензина поднялась в Смоленске. По информации Смоленского УФАС, свои ценники переписала компания «Роснефть».

Так, по данным на 9 февраля 2021 года, литр 92-го, 95-го и дизельного топлива вырос на 20 копеек. Теперь ГСМ обойдется в 44,20, 47,35 и 46,95 рублей соответственно.

На «Лукойле» стоимость горючего осталась прежней.

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