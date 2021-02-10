Более 700 км газопроводов будет построено в Смоленской области к 2025 году

Губернатор Алексей Островский выступил с докладом о газификации области. Фото: admin-smolensk.ru.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял участие в заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Глава региона выступил с докладом о газификации области, рассказал об успешно проделанной работе и планах на ближайшие годы.

— С 2006 года в рамках программ, действующих в регионе, на мероприятия по газификации направлено более 4 млрд рублей, построено свыше 3 тысяч км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, — приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации. — В рамках Региональной программы до 2025 года предварительно ожидается консолидированное финансирование в сумме свыше 7 млрд рублей с учетом средств ПАО «Газпром». Планируется построить более 700 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Также губернатор попросил рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки региону на строительство уличных сетей газоснабжения в Угранском и Велижском районах в объеме 358 млн рублей.

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