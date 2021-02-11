В Смоленске член ОПГ получил условный срок за похищения людей. Фото: из архива "КП".

Член организованной преступной группировки не сел в тюрьму, а получил условный срок. Как рассказали в пресс-службе Следственного управления следственного комитета по Смоленской области, с сентября 2016 по декабрь 2018 года мужчина создал преступную группировку, в состав которой входило 10 человек. Члены банды похищали людей и вымогали у них деньги.

Так, преступники удерживали троих мужчин в лесу Велижского района. Они избили потерпевших, используя электрошокер и резиновые дубинки, а после заставили написать расписки о долговых обязательствах. Потом участники ОПГ похитили ещё двух жителей Смоленска. Их привезли в помещение в посёлке Миловидово и пытали. Одного из похищенных даже заставили написать предсмертную записку. После этого какое-то время потерпевших держали на территории Московской области.

Всего членами ОПГ было похищено 9 человек и украдено имущества на сумму более 22 миллионов рублей. Фигуранты дела угнали автомобили «AUDI Q7», «Chevrolet Cruze» и «Mazda 323».

В рамках расследования полицейские опросили более 100 свидетелей, но мужчине помогли смягчающие обстоятельства.

- С учетом данных о личности подсудимого, полного признания вины, раскаяния в содеянном, добровольного выполнения им всех условий, заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - пояснили следователи.

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