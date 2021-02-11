В Смоленске девушка-сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры. Фото: из архива "КП".

Осиротевшая девушка получила жилплощадь в Смоленске после вмешательства прокурора. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, смолянке долгое время не давали, положенную ей квартиру. Тогда она обратилась за помощью в ведомство.

- В ходе проверки доводы заявителя подтвердились, в связи с чем, прокуратурой Ленинского района г. Смоленска в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города Смоленска и департамент Смоленской области по образованию и науке обязанности по обеспечению заявителя благоустроенным жилым помещением, - пояснил старший помощник прокурора области Александр Боровиков.

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