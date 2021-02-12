Смолянку подозревают в убийстве 62-летнего знакомого. Фото: из архива "КП".

7 февраля в одном из домов деревни Кощино обнаружили тело 62-летнего местного жителя. В результате судебно-медицинской экспертизы стало ясно - мужчина умер из-за массивной внутренней потери крови.

По версии следствия, в этот день потерпевший пришел в гости к знакомой. Во время совместного распития алкоголя у них произошел конфликт. Женщина взяла нож и один раз ударила смолянина в живот. Какое-то время мужчина продолжал застолье с полученной раной, но спустя несколько часов скончался.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

- С учетом данных о личности подозреваемой, признания вины следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в СУ СК по Смоленской области.

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