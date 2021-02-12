Погода в Смоленской области на 13 февраля: снег и ветер не покидают регион. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области продолжает свирепствовать метель. По информации Главного управления МЧС по региону, 13 февраля на большей части территории будет идти снег. Ветер северный со скоростью 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Такая обстановка может привести к снежным заносам на дорогах. Температура в области ожидается - ночью -13°C, …-18°C, днем -9°C…-14°C. В областном центре - ночью -14°C…-16°C, а днем -11°C…-13°C.

МЧС рекомендует в эти выходные ограничить свое пребывание на улице, а также передвигаться в стороне от слабо-укрепленных конструкций - при сильном ветре они могут оборваться.

Ранее, «КП сообщала, что 12 февраля ожидаются сильные порывы ветра и метель.