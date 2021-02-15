Смоленские чиновники вышли на уборку улиц. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

В Смоленске чиновники вышли на уборку общественных территорий, рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Вчера, 14 февраля усилиями сотрудников мэрии были расчищены от снега территория областной Клинической больницы №1 и перинатального центра, крыльцо поликлиники №7, пространства возле ДК «Миловидово», шахматного клуба, мемориала на улице Маршала Коненкова и прочие.

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