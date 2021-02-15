Двух смолян подозревают в уклонение от службы в армии. Фото: из архива "КП".

В Смоленске двух парней 2001 года рождения подозревают в уклонении от военных обязанностей, сообщили в СУ СК по региону. По версии следствия, в два призыва, с мая по декабрь 2020 года, подозреваемые пытались избежать службы в армии при отсутствии законных причин.

В настоящий момент проводятся следственные действия, чтобы установить причину их уклонения.

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