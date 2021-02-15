Уникальная игровая площадка для детей с аутизмом появится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В областном центре стартовало еще одно голосование - жители города смогут выбрать территорию для обустройства инклюзивный детской площадки. Как рассказали в пресс-службе администрации Смоленска, особенностью пространства станет адаптация детей с аутизмом.

Площадка создаст комфортные условия для отдыха всех посетителей, в том числе с особенностями развития. В первую очередь, игровая зона будет учитывать потребность в сенсорных ощущениях, но и такие нюансы, как ограждение, обязательное защитное покрытие, смягчающее удары, много зелени и наличие тихого уединенного уголка, где можно отдохнуть.

Конструкции для лазания и качели будут расположены на достаточном расстоянии, чтобы ребята не мешали друг другу. Все объекты окажут положительное влияние на развитие детей с особенностями развития.

Интернет-голосование запущено в официальной группе Смоленска ВКонтакте.

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