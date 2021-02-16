В 2021 году 6,8 тысяч детей отправятся на оздоровление в Смоленской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщается в официальной группе Вконтакте Алексея Островского, в нынешнем году на детский отдых из областного бюджета выделено свыше 158,6 млн рублей. Всего более 6,8 тысяч ребят планируется оздоровить за счет этих средств.

Обязательным условием при выполнении плана является соблюдение всех мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и обеспечение 50%-ой заполняемости учреждений и запрет на проведение массовых мероприятий.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что это предварительные планы, которые напрямую зависят от дальнейшего развития ситуации с COVID-19. А значит, во многом и от вас с вами, — обратился Алексей Островский к смолянам.

Ранее мы писали о том, что уникальная игровая площадка для детей с аутизмом появится в Смоленске.