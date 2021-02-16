Воспитатель из Смоленска вошла в ТОП-15 лучших представителей своей профессии по всей стране. Фото: Smoladmin.ru.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 76 «Звездный» Смоленска Светлана Шаламова приняла участие в конкурсе «Воспитатель года России — 2020». Женщина одержала победу на городском и региональном этапах конкурса и отправилась на федеральный этап в город Пермь. По его итогам она вошла в число 15 лучших представителей своей профессии и стала лауреатом конкурса, сообщает пресс-служба администрации города.

Светлана Шаламова работает в системе дошкольного образования с 1994 года, имеет большой опыт работы по интеллектуально-техническому развитию детей старшего дошкольного возраста с использованием инновационной технологии (конструирование, моделирование, техническое создание арт-объектов).

Ранее мы писали о том, что в 2021 году 6,8 тысяч детей отправятся на оздоровление в Смоленской области.