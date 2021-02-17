Детский сад №21 в Смоленске начали ремонтировать. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

На недостаточное освещение и плохое состояние тротуара в учреждении ранее пожаловалась жительница областного центра Любовь Васильевна. А накануне на личном приеме у мэра Смоленска Андрея Борисова рассмотрели вопросы ремонта.

К моменту приема в детском саду на средства городского бюджета заменили уличное освещение. Также проведен ремонт стен, обновлены наружные пожарные лестницы, установлены противопожарные двери и люки и др.

Кроме того, на 2021 год год запланирован ремонт тротуара, ведущего к зданию детского сада.

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