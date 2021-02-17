Третью неделю подряд в Смоленске дорожает бензин. Фото: из архива "КП".

В регионе подорожал бензин, сообщают в управлении Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области. В этот раз стоимость литра топлива выросла на заправках «Лукойла».

На 16 февраля установлены следующие цены - литр бензина марки АИ-92 стоит 45,33 рублей, АИ-95 (Евр) - 48,50, АИ-95 (Экт) - 49,52 рублей. Также выросла стоимость на дизельное топливо - за литр просят 49,26.

Стоит отметить, что на заправках «Роснефти» цены остаются прежними.

Напомним, ранее цены «подросли» на три вида топлива у компании «Роснефть».