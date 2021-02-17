В Смоленске прошел концерт к 32 -й годовщине выводу советских войск из Афганистана. Фото: пресс-служба КДЦ "Губернский".

В Культурно-досуговом центре «Губернский» прошел традиционный концерт ансамбля патриотической песни «Трассера», посвященный 32-й годовщине выводу советских войск из Афганистана.

Как только погас свет и прозвучали первые аккорды песни «Память» весь зрительный зал встал, чтобы почтить память тех, кто не вернулся домой, тех, кого больше не смогла обнять мать, тех, чьи жены получили похоронку вместо счастливой встречи. Слезы текли по щекам мужчин и женщин от каждого слова. Слезы благодарности и гордости за свой народ.

На протяжении всего концерта зрители еще не раз вставали со своих мест, хотя, конечно, хотелось простоять весь концерт.

Там за стенами КДЦ «Губернский» вьюгой завывал ветер, а в зале палило Афганское солнце и звучали песни, написанные в местах боевых действий. В исполнении ансамбля «Трассера» они были полны русского задора, солдатского духа и веры в светлое будущее.

Поддержали встречу боевых товарищей наши солисты Анна Петрова, Елена Варга и фолк-группа «Кудесы», Юлия Саитова, заслуженный артист России Анатолий Полозенко вместе со своей ученицей.

На сцене выступали и гости концерта Ирина Кожанова и Денис Врублевский. Более того, несмотря на закрытие границ, нам удалось получить весточку из Вильнюса. Литовский коллектив прислал свое видео выступление и поздравление боевым товарищам.

И когда казалось, что концерт уже закончен и пора прощаться, всех ветеранов попросили выйти на сцену и исполнить всем вместе песню «Виват». Это была полная сцена героев. Настоящих. Живых. А зрители продолжали стоять...