Смоленск получил оценку «5+» за ремонт дворов и скверов в 2020 году. Фото: пресс-служба ОНФ.

Смоленск получил оценку «5+» за благоустройство городской среды в 2020 году. Об этом заявила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина во время видеоконференции. О том, как реализуются проекты по благоустройству в Смоленской области, рассказал региональный координатор мониторинга городской среды Сергей Якимов.

- Недочеты все еще есть, не без этого, но мы считаем, что общими усилиями мы добились совершенно иного качества выполнения работ, - отметил Сергей Якимов.

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