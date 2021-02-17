В администрации области чествовали активистов Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

Благодарственные письма губернатора получили Ольга Кондратова и Екатерина Моисеева. Фото: администрация Смоленской области.

Во всех районах

Напомним, на Смоленщине волонтёрский штаб помощи пожилым и маломобильным людям начал работать весной прошлого года, во время первой волны пандемии на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Добровольцы покупали и доставляли продукты, лекарства пожилым жителям, помогали оплачивать коммунальные услуги. По аналогии с ним такие штабы открылись и во всех районах области.

В ноябре прошлого года после перерыва работа регионального штаба #МыВместе, а также колл-центра по приёму заявок (федеральная «горячая линия» 8-800-200-34-11) возобновилась. Но уже на базе СГМУ. Сейчас в команде добровольцев - представители таких организаций, как «Волонтёры-медики», Общероссийский Народный Фронт, «Молодёжка ОНФ», Региональный ресурсный центр по поддержке добровольчества в Смоленской области, «Волонтёры Победы» и «Волонтёры Смоленщины», а также студенты смоленских вузов и просто неравнодушные граждане.

Всего привлечено около тысячи волонтёров. Благодаря их самоотверженной деятельности обработано свыше 35 тысяч заявок, доставлено более 30 тысяч продуктовых наборов. И работа эта не прекращается ни на минуту.

Быть там, где ждут

Понимая огромную социальную значимость волонтёрства, губернатор Алексей Островский принял решение для повышения оперативности работы добровольцев закрепить за региональным штабом служебный автотранспорт чиновников. Его примеру последовали главы городов и районов. В общей сложности волонтёрам передали 33 автомобиля.

Обращаясь к гостям торжественной церемонии с приветственным словом, глава региона отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции стала для всех серьёзным испытанием. Но в это непростое время нашлись те, кто активно включился в работу штаба акции #МыВместе.

Алексей Островский поблагодарил смоленских волонтёров за участие в акции и помощь смолянам: «Спасибо вам за неравнодушие и стремление сделать этот мир лучше! Вы большие молодцы! Вами гордится Смоленщина!»