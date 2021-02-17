В Смоленске ветерану ВОВ вернут уплаченный налог за украденный автомобиль. Фото: из архива "КП".

Благодаря вмешательству прокуратуры удалось восстановить нарушенные права ветерана Великой Отечественной войны. Согласно данным регионального ГИБДД и ФНС, с апреля 2002 года пенсионер являлся владельцем ВАЗа и ежегодно оплачивал за него налог - более 3 тысяч рублей. В 2004 году машину украли, и полиция возбудила уголовное дело. Однако до сих пор машину найти не удалось.

По закону, сообщили в прокуратуре Смоленской области, транспортные средства, которые находятся в розыске, не должны облагаться налогом.

- После проверки прокуратура Смоленского района приняла меры и потребовала снять с учета машину и вернуть ветерану Великой Отечественной войны все потраченные деньги, - рассказал старший помощник прокурора области Александр Боровиков.

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