В Смоленске водитель 44-й маршрутки высадил школьника из-за отсутствия сдачи - соцсети. Фото: из архива "КП".

Мама ребенка рассказала в соцсетях, что утром дала сыну 500 рублей, чтобы оплатить дорогу до школы - купюры меньше женщина не нашла. Когда мальчик отдал деньги водителю, тот ответил, что сдачи нет и выгнал школьника из транспорта.

- При температуре воздуха -17. Жестокость людям не к лицу, - пишет женщина.

Кроме того, смолянка уточнила, что ее сын садился в 44 маршрутку в 7.17 утра.

Местные жители в комментариях под постом посоветовали маме мальчика пожаловаться на нарушение вступившего в силу запрета высаживать несовершеннолетних пассажиров.

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