Еще 33 медработника из Смоленска получат почётные грамоты за спасение жизней. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

В Смоленске врачей и медсестер, работающих с COVID-больными снова наградят, сообщили в пресс-службе городского совета. С таким предложением выступила председатель комиссии по социальной сфере Раиса Дижиченко.

Почётные грамоты за личный вклад в спасение жизней получат 33 медработника из 14 учреждений.

- В списке – врачи и средний медицинский персонал, все они принимали участие в борьбе с COVID-19. Предлагаю направить в коллективы для вручения наград членов нашей комиссии, – сказала Раиса Дижиченко.

Вопрос будет рассмотрен на следующей сессии горсовета - 26 февраля.

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