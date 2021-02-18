Художественная роспись появится на вокзале Гагарин. Фото: пресс-служба РЖД.

В настоящее время идет ремонт кровли и фасада вокзала с обновлением лепнины. Внутри ведется подготовка стен под художественную роспись, которая украсит залы, а в расположенном тут же музее Юрия Гагарина будет обновлена экспозиция.

В пресс-службе РЖД сообщили, что на вокзале будут заменены инженерные сети, системы охраны, пожаротушения, электроснабжения и обогрева помещений. В зале ожидания появятся удобные места для пассажиров, информационные табло и двери. После завершения всех наружных ремонтных работ на фасаде будет установлена архитектурная подсветка с использованием энергосберегающего оборудования. Особое внимание при ремонте уделяется созданию комфортной среды для малобильных групп населения.

Также в РЖД сообщили, что на двух платформах появилась новая плитка, установлены навесы защиты от осадков и современное светодиодное освещение. Также будет отремонтирован мост, установлены пандусы и заменено покрытие на одноуровневом пешеходном переходе.

Работы планируют завершить к началу апреля 2021 года.