В Смоленске прокуратура взяла на контроль ситуацию с травмированием ребенка глыбой льда. Фото: из архива "КП".

В соцсетях появилась публикация о том, что несовершеннолетний ребенок получил сотрясение мозга из-за брошенного в него куска наледи. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мальчик потерял сознание и лежал на снегу. Прохожие увидели ребёнка и привели в чувства.

- Прокурором области дано поручение организовать проведение проверки доводов данных публикаций, - отметил старший помощник прокурора Александр Боровиков.

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