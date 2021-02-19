Выставка к 100-летию Ивана Клименко открылась в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На базе смоленского строительного колледжа открылась передвижная выставка «Иван Ефимович Клименко: годы созиданий и свершений на Смоленщине». На ней представлены архивные документы, рассказывающие о жизни и трудах выдающегося смолянина.

Как сообщают в пресс-службе администрации региона, запланированы концертная программа, интернет-викторина и научно-просветительский семинар. А в образовательных учреждениях пройдут тематические классные часы и конференции.

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