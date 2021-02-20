Смоляне могут доехать до аэропорта Москвы на автобусе. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Смоляне могут доехать до аэропорта Москвы на автобусе. С 19 февраля Автоколонна возобновила сообщение со столицей.

Транспорт отправляется пять раз в день – первый рейс в 09.30, последний в 23.30.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и на сайте smolavtovokzal.ru.

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