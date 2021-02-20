Акция «Нетрезвый водитель» пройдет в выходные в Смоленской области. Фото: из архива издания.

Акция «Нетрезвый водитель» пройдет в выходные в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Рейды полицейских начнутся с 20 февраля.

- Люди не отдают себе отчет в том, что рискуют не только своей безопасностью, но и жизнями близких, - говорят в УГИБДД, призывая смолян сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Завершатся рейды в День защитника Отечества, 23 февраля.

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