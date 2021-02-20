Конкурс социальных проектов стартовал в Смоленской области. Фото: страница губернатора Смоленской области ВКонтакте.

Молодежь Смоленщины может принять участие в ежегодном грантовом конкурсе социальных проектов. О старте мероприятия сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Конкурс будет включать 8 направлений - добровольчество, спорт, ЗОЖ, туризм, патриотическое воспитание, укрепление семейных ценностей и прочие. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. В ближайшее время начнётся приём заявок. Узнать более подробную информацию можно в сообществе «Молодежь Смоленщины».

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