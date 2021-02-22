Глыба льда протаранила машину в Смоленске

Глыба льда рухнула на машину в Смоленске. Фото: Михаил Войтюк Вконтакте.

Вечером, 21 февраля, глыба льда рухнула на припаркованную «девятку» с крыши промышленного строения во дворе домов №11 и 13 по улице Рыленкова. Об этом очевидец рассказал в соцсети.

- Скажите, кто знает хозяина, пусть идёт закрывает салон. Там ещё сбоку иномарки стоят, пусть тоже убирают. Написано машины не ставить на стене, но людям все равно, - написал смолянин.

Фото: Михаил Войтюк Вконтакте.

Во время происшествия в машине никого не было. Полностью разбито заднее стекло автомобиля, о других повреждениях неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Смоленске прокуратура взяла на контроль ситуацию с травмированием ребенка глыбой льда.