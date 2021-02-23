Магазин и автосервис сгорели ночью в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Автомагазин и два бокса для ремонта легкового транспорта горели в Смоленской области. ЧП произошло в 23:33 22 февраля.

На сигнал о пожаре выезжали три автоцистерны из 23-й пожарной части, 6 пожарных.

- Строение пеноблочное, кровля металлическая, размер 8х16 м. Строение повреждено огнем, пострадавших в результате пожара нет. Причина и ущерб устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе областного МЧС.

Ранее "КП" писала, что акция «Нетрезвый водитель» пройдет в выходные в Смоленской области. Полицейские просят жителей сообщать о случаях, если водитель сел за руль в состоянии опьянения.