Сразу 2 бани сгорели в Смоленской области в праздничный день. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки в Смоленской области сразу 2 бани сгорели по всей площади. Как сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области, первый пожар случился днем у жителей деревни Гринево Смоленского района. Причиной пожара предварительно считается неисправность дымохода печи. Небольшая постройка выгорела изнутри, также огнем была уничтожена кровля.

Второй пожар в бане случился в два часа ночи на улице Хользунова в Починке. Постройка вспыхнула через полтора часа после водных процедур хозяев. Спасатели потушили огонь, но к этому моменту строение выгорело изнутри по всей площади, уничтожена также пристроенная летняя кухня. В данном случае одна из рассматриваемых версий возгорания - неисправность отопительной печи.

В обоих случаях никто не пострадал. Точные причины пожаров будут установлены в ближайшее время, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

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