100 смолян удостоили почётного знака «За исцеление и милосердие». Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Эти люди сражались на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и ежедневно, рискуя собственной жизнью, совершали гражданский и профессиональный подвиг во имя других.

Торжественная церемония награждения Почётным знаком прошла в администрации региона в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский, который пообщался с награждёнными и поздравил их. Стоит напомнить, что Смоленская область стала одним из первых субъектов России, где в прошлом году учредили специальную региональную награду для поощрения граждан за самоотверженный труд по борьбе с COVID-19. Соответствующую законодательную инициативу в областной парламент внёс глава региона.

- Я не случайно обратился в Смоленскую областную Думу с предложением - и депутаты меня поддержали - учредить такой региональный Почётный знак. Убеждён, что каждый из награждённых, принимая на себя основной удар пандемии, помимо материального вознаграждения, заслуживает и самого широкого общественного признания, - отметил, обращаясь к награждённым, губернатор.

Слова особой благодарности он адресовал сотрудникам Геронтологического центра «Вишенки», Починковского и Никольского психоневрологических интернатов, Вяземского, Ярцевского и Голынковского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, на плечи которых легла колоссальная нагрузка по оказанию помощи проживающим, заболевшим коронавирусом. К счастью, благодаря предпринятым усилиям ситуацию удалось стабилизировать и переломить.

Действительно, этих людей можно без преувеличения назвать настоящими героями современности. Благодаря их работе в Смоленской области удалось спасти более 20 тысяч жизней. Медики и волонтёры, сотрудники интернатов и сегодня продолжают неустанно трудиться - круглосуточно, в экстренном режиме. И это не остаётся без внимания и поощрения.