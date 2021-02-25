Глава департамента по здравоохранению возглавит больницу в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Исполняющий обязанности департамента по здравоохранению Сергей Герасимов возглавит Ярцевскую ЦРБ, сообщают местные СМИ, знакомые с ситуацией в администрации региона. С сентября 2020 года до настоящего времени Сергей Александрович руководил ведомством, сменив на его посту Елену Войтову.

Напомним, прежний руководитель проработала на посту начальника более двух лет и уволилась по собственному желанию. В настоящее время Елена Войтова руководит одной из поликлиник областного центра.