В 2020 году социальная сфера Смоленской области получила более 10 млрд рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2020 году социальная сфера Смоленской области получила более 10 млрд рублей, причем более половины – 5,8 млрд рублей поступили из средств областного бюджета.

- Все меры социальной поддержки, которые предоставлялись в 2019 году, были сохранены и, несмотря на сложные экономические условия, их выплата осуществлялась своевременно, в полном объеме. В беззаявительном порядке продлено предоставление 7 мер социальной поддержки, которые охватили более 72 тысяч человек, - отметил губернатор Алексей Островский на заседании Коллегии Департамента по социальному развитию.

Говоря о планах на будущее, отмечалось, что в 2021 году в фокусе особого внимания останется поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечение потребностей жителей региона в социальном обслуживании и создание условий для детского отдыха и оздоровления.

Читай также:

В Смоленской области 706 семей получили материнский капитал в 2020 году. Для многодетных семей действует дополнительная мера поддержки (подробнее).