В Смоленской области 706 семей получили материнский капитал в 2020 году. Фото: из архива "КП".

За 2020 год в Смоленской области 706 семей получили материнский капитал на второго или последующих детей, сообщает администрация региона.

- Поручению губернатора Алексея Островского с начала 2020 года семьи, где родился или был усыновлен ребенок дополнительно получают более 160 тысяч рублей. А с 1 января 2021 года для многодетных семей действует новая мера социальной поддержки - компенсация 30 процентов платы за утилизацию твердых отходов, - отмечают в администрации.

В ведомстве подчеркивают, что власти региона сохранили все меры поддержки, которые действовали на территории региона в 2019 году.

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