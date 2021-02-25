Два частных дома сгорели за сутки в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЧС Смоленской области.

Первый пожар произошел в деревне Шастово Гагаринского района вечером 24 февраля. Днем местная жительница протопила печь, а уже к 18.00, во время отдыха, почувствовала едкий запах гари. Открыв дверь на кухню женщина увидела, что помещение объято пламенем. Испугавшейся смолянке вызвать бригаду пожарных помогла соседка. Прибывшие на место тушения огнеборцы потушили огонь, но деревянный дом восстановлению не подлежит.

Второй пожар произошел в начале одиннадцатого вечера 24 февраля. Жительница деревни Прудки Починковского района собиралась ложиться спать, но почувствовала запах дыма. Сначала смолянка начала искать источник у себя дома, но выглянув в окно уведена дым и языки пламени у соседей. В этот момент дом был пуст, так как хозяева купили его для сына, а сами жили в другом помещении. До приезда пожарных местные жители пытались закидать дом снегом, но стихия оказалась сильнее. Приехавшие огнеборцы залили огонь, не дав переброситься на другие постройки.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас устанавливаются причины возгорания. Пожар в деревне Прудки мог возникнуть из-за неисправной электротехники. А в деревне Шастово по причине несоблюдения правил пожарной безопасности.

Читай также:

Сразу 2 бани сгорели в Смоленской области в праздничный день (подробнее).