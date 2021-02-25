Смоленскую областную больницу с 25 февраля возглавила Лариса Волынец. Фото: из архива СОКБ.

Смоленскую областную больницу с 25 февраля возглавила Лариса Волынец, сообщают местные СМИ. Ранее Лариса Исаковна занимала кресло директора ФОМСа.

Ранее стало известно, что с должности и.о. начальника департамента здравоохранения уходит Сергей Герасимов. Теперь он будет руководить ярцевской больницей. Кто займет место руководителя ведомства, пока не сообщается.

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