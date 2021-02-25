Смоляне выбрали территории для благоустройства на 2022-2024 годы. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

На заседании Общественной комиссии утвердили результаты голосования за благоустройство смоленских территорий. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, очередность определена исходя из количества голосов.

Так, в Ленинском районе города лидерами голосования стали Массовое поле в парке «Лопатинский сад», сквер возле дома культуры «Шарм», а также парк «Реадовка». Для установки спортплощадок местные жители выбрали территории между домами 11 и 13 по улице Багратиона, между домами 36 и 40 на Октябрьской революции и между домами 3а и 5 по улице Нихимова. Детские площадки разместят между домами 7, 9, 13 и 15 по улице Ново-Краснофлотская, в районе дома 21 на Октябрьской революции и между домами 44 и 46 по 2-му Краснофлотскому переулку.

В Промышленном районе Смоленска очередность для благоустройства следующая - сквер у кинотеатра «Октябрь», Бульвар на улице Рыленкова и Набережная реки Днепр. Спортивные объекты поставят в районе дома 61в по улице Крупской, возле дома 15/70 по улице П. Алексеева и дома 68 по улице Попова, также между домами 13 и 17 на Урицкого. Для детских игровых зон в Промышленном районе смоляне выбрали участки в районе дома 30Д по улице Рыленкова, в районе дома 3 по бульвару Гагарина и между домом 65 и домом 73 также по Рыленкова.

В Заднепровье среди общественных территорий лидируют Сквер возле ДК «Сортировка», участок рядом с Солдатским озером и набережная реки Днепр. Под спортплощадки были определены участки в районе домов 15 и 17 в Гнездово, в районе дома 7 по улице Строгань и в районе домов 21 и 21а по улице Автозаводской. Детские площадки разместят возле домов 13 и 15 по улице Седова, домов 1 и 3 по улице 1-й Минский тупик и в районе дома 4 по улице Островского.

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