Снежная глыба обрушилась на припаркованную машину в Смоленске. Фото: "Подслушано в Смоленске", Инстаграм.

ЧП произошло накануне днем, 25 февраля 2021 года, на улице Нахимсона около жилого комплекса «Никольская слобода». Огромная снежная глыба обрушилась на машину, припаркованную около сетевого супермаркета. Внутри салона находилась женщина.

К счастью, она не пострадала. После того, как снег со льдом обрушились на автомобиль, водитель вышла из салона и заплакала, сообщают очевидцы в соцсетях.

Смоляне в комментариях отмечают, что после ЧП крышу и тротуар почистили от наледей.

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