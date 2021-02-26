Водитель ВАЗ 2106 погиб после ДТП с двумя иномарками под Смоленском. Фото: "Подслушано в Смоленске", Инстаграм.

ДТП произошло днем 25 февраля 2021 года на 39 км дороги «Ольша-Велиж-Невель». 37-летний водитель «шестерки» столкнулся с Toyota, а потом отлетел в Mazda. От полученных травм мужчина погиб на месте, сообщают очевидцы.

Водитель ВАЗ 2106 погиб после ДТП с двумя иномарками под Смоленском. Фото: "Подслушано в Смоленске", Инстаграм.

Машины развернуло на проезжей части и раскидало на разным сторонам дороги.

Водитель ВАЗ 2106 погиб после ДТП с двумя иномарками под Смоленском. Фото: "Подслушано в Смоленске", Инстаграм.

Ранее «КП» писала, как огромная глыба льда упала с крыши на припаркованную около магазина иномарку. За рулем была женщина.