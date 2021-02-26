Молочка смоленского кооператива поступит на полки магазинов. Фото: администрация Смоленской области.

С работой предприятия ознакомился губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки в Починковский район.

Отмечается, что предприятие начало работу 13 лет назад и тогда его направлением деятельности был сбыт овощеводческой продукции, а четыре года назад кооператив начало специализироваться на переработке молока.

Три года назад был выигран грант и на его средства, а также льготного кредита, приобретено необходимое оборудование.

- На сегодняшний день молочная продукция кооператива под торговым брендом «НАШЕ УТРО» уже представлена на прилавках сельскохозяйственных рынков города (Киселевский рынок, Торговый двор на ул. Соболева, фермерский рынок на ул. Тенишевой, Колхозный рынок). Кроме того, начата поставка в розничные магазины региона, - сообщили в администрации Смоленской области.

Молочка смоленского кооператива поступит на полки магазинов. Фото: администрация Смоленской области.

Кооператив работает с 14 сельхозтоваропроизводителями, которые расположены как в Смоленском, так и, например, в Ельнинском, Велижском и других районах области.

Молочка смоленского кооператива поступит на полки магазинов. Фото: администрация Смоленской области.

Под брендом «НАШЕ УТРО» на прилавки магазинов выходит сметана, творог, молоко, кефир различной степени жирности, а также масло крестьянское. Со временем его планируют расширять, производить, например, ряженку, домашний и плавленый сыры и пр.

- Среди ключевых задач в сфере сельского хозяйства, которые я определил на ближайшие годы, – значительно увеличить процент молока-сырья, которое не только производится, но и остается на переработку внутри региона, а также выйти на 100-процентную обеспеченность области собственным молоком. Я неоднократно повторял: крайне важно, чтобы смоляне имели возможность приобретать вкусную, полезную, безопасную «молочку», произведенную здесь, на Смоленщине. Рассчитываю, что нам удастся реализовать эти планы, - сказал Алексей Островский на встрече с председателем СППССК «Фермерский» Ларисой Новиковой.

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