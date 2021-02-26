В Смоленске ветерана войны поздравили с 96-летием. Фото: Смоленский городской Совет.

Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Марию Фёдоровну Рыжикову с 96-летием и пожелать крепкого здоровья пришли Председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова и депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

В 16 лет, окончив курсы медсестёр, Мария Фёдоровна попала в Смоленский медицинский санитарный батальон. Боевой путь начала с родного города Смоленска, далее была Латвия, Литва и Польша…

Мария Фёдоровна, имеющая звание Почётного гражданина Смоленской области – защитника Отечества, награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Поэтому на календаре у неё отмечено две даты – 23 и 25 февраля...

В Смоленске ветерана войны поздравили с 96-летием. Фото: Смоленский городской Совет.

После войны ветеран войны полностью посвятила себя помощи людям, став врачом, и завершила свою трудовую деятельность в возрасте 86 лет.

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