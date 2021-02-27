В Смоленске депутаты пытаются решить вопрос с уборкой городских улиц. Фото: из архива "КП". Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

- Депутаты Смоленского городского Совета обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы видим, что коммунальные службы не справляются с возникшей ситуацией, - сказал руководитель фракции «Единая Россия» Николай Шумейко.

Он подчеркнул, что к единороссам регулярно поступают обращения от жителей, которые интересуются, почему должным образом не расчищаются улицы и тротуары.

- Напрашивается вопрос, сколько техники простаивает, по каким причинам это происходит, что необходимо сделать, чтобы выпустить её на линию, и почему она не была своевременно подготовлена к сезону. Безусловно, всех волнует сегодня, как мы будем выходить из сложившейся ситуации. Депутаты, имеющие возможность выделять свою технику, делали это, часть депутатов обращались к предпринимателям за помощью в организации уборки, - заявил Шумейко.

Напомним, очистка Смоленска стала общим делом. В первую очередь, дополнительные силы были направлены на уборку социально значимых объектов (школы, больницы, детские сады)

– Считаем необходимым усилить работу Администрации в этом направлении и максимально задействовать технику в уборке города. Сегодня безвозмездно предприниматели готовы предоставить в помощь самосвалы для вывоза снега, но мы не можем их задействовать, так как не хватает погрузчиков. Необходимо этот вопрос также решить в кратчайшие сроки, всех вовлечь в этот процесс, чтобы эффективно использовать предложенные ресурсы. Кроме того, необходимо обновлять парк уборочной техники и мы хотим видеть перспективный план работы Администрации и «Спецавто», - сказал Николай Шумейко.

Депутаты других фракций также высказали свои предложения. Итоги обсуждения данного вопроса обобщила председатель горсовета Виктория Макарова.

– Цель депутатов не только критиковать, но и помочь в меру своих сил. Вопрос на контроле горсовета постоянно, у нас была создана рабочая группа. Мы обсуждаем, где нужна наша помощь, привлекаем вспомогательные структуры, частных предпринимателей, тех, у кого есть техника. Оказываем содействие в организации уборки города от снега, помогаем в расчистке территорий детских садов, школ, выходим на субботники. И сегодня с участием всего депутатского корпуса, Главы города, его заместителей было большое обсуждение этой проблемы. Прошел конструктивный разговор, также в обсуждении приняли участие представители УМВД. Звучали вопросы не только по технике и работе муниципальных специализированных предприятий, но и вопросы эвакуации припаркованных машин, которые мешают уборке. Вопросов действительно много и решение их может быть только комплексным, что мы и постарались сегодня обсудить, вынесли определенные предложения Главе города, - подытожила после заседания Макарова.

Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Евгений Рудак, ранее предлагавший систематизировать работу по ремонту и содержанию улично-дорожной сети областного центра, вновь поднял вопрос о том, что за все эти работы должна отвечать одна структура, а не разные. Народный избранник считает целесообразным создать специализированные предприятия в каждом из районов Смоленска. Глава города Андрей Борисов заверил, что шаги по реализации этого предложения на территории областного центра предпринимаются.