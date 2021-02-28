В Смоленске премии для юных талантов выросли до 10 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предложению депутатов от «Единой России» размер премий имени М.К. Тенишевой и М.И. Глинки, которые учреждены Смоленским городским Советом и присуждаются ежегодно за творческие достижения детям, занимающимся в учреждениях дополнительного образования в Смоленске, увеличен вдвое – с 5000 до 10000 рублей.

По словам председателя комиссии по социальной сфере Раиса Дижиченко, в последний раз размер премии увеличивался с трех до пяти тысяч рублей в 2013 году.

- Поддержка талантливой молодёжи – это важное направление работы. И благодаря решению, которое принято сегодня в Смоленске, наши лучшие дети, занимающиеся в художественных и музыкальных школах города, лауреаты таких престижных премий, которые носят имена прославленных смолян, смогут получать с этого года повышенные денежные поощрения за свой талант, кропотливый труд, старания, - отметила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Напомним, премия имени Михаила Ивановича Глинки ежегодно присуждается за творческие достижения в сфере музыкального искусства 15 учащимся. Премия имени Марии Клавдиевны Тенишевой – за творческие достижения в изобразительном искусстве (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура) – 10 учащимся. При определении победителей учитывается средний балл успеваемости и творческие достижения кандидата – участие в городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, в выставках.