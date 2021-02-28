В Смоленской области ищут водителя, который скрылся с места серьезного ДТП. Фото: vk.com/gagarinlife.

В Гагарине в Смоленской области пытаются установить личность водителя, который на "УАЗе" и, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил иномарку и скрылся с места ДТП. Об этом пострадавшая сторона рассказала в местном паблике в соцсети.

ДТП произошло в районе 15:40 на улице Мичурина.

- Зеленый "УАЗ" влетел в синий "Hyundai Elantra" и уехал оттуда. Любая информация или запись с видеорегистратора помогут пострадавшим. Они считают, что водитель был пьян, - говорится в посте.

Ранее мы писали о том, что водитель ВАЗ 2106 погиб после ДТП с двумя иномарками под Смоленском.